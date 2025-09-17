Menu
  Noticiário das 10h
  17 set, 2025
Detido suspeito de seis incêndios florestais em Viseu

17 set, 2025 - 09:37 • Olímpia Mairos

Fogos terão sido ateados, com uso de chama direta, junto a caminhos florestais.

Um homem, de 46 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela presumível prática de seis crimes de incêndio florestal, ocorridos em julho e agosto, na zona de Viseu.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que o suspeito, com uso de chama direta, ateou os incêndios junto a caminhos florestais, em zonas com vasta mancha florestal, e confinantes com zonas urbanas, que só não ganharam proporções mais gravosas e incontroláveis pela rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Viseu”.

A PJ refere ainda que nos dias em que ocorreram os fogos verificavam-se condições climatéricas de risco muito elevadas e máximas, propícias a causar incêndios de grandes dimensões.

O detido vai ser presente ao Tribunal Judicial de Viseu para primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.

