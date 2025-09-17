Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Governo quer cortar aulas práticas nas escolas de condução para metade

17 set, 2025 - 07:51 • Olímpia Mairos

A proposta enfrenta a oposição da Associação Nacional de Escolas de Condução (ANIECA), que alerta para riscos na segurança rodoviária e para o impacto económico no setor.

A+ / A-

O Governo pretende reduzir de 32 para 16 o número de horas obrigatórias de aulas práticas nas escolas de condução. O objetivo é incentivar o modelo de condução acompanhada por tutor, que até agora tem registado uma adesão residual em Portugal, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias.

Atualmente, os candidatos a carta de condução têm de cumprir 32 horas de formação prática. Só depois podem recorrer ao regime de condução acompanhada, sempre mediante regras específicas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com a alteração proposta, o Executivo quer simplificar o acesso a este modelo: bastariam 12 horas de aulas práticas em escola de condução, seguidas de um período com tutor. Antes do exame final, seriam exigidas mais quatro horas de formação numa escola, no mínimo.

A proposta enfrenta a oposição da Associação Nacional de Escolas de Condução (ANIECA), que alerta para riscos na segurança rodoviária e para o impacto económico no setor.

Segundo a associação, caso as alterações ao Regime Jurídico do Ensino da avancem, poderão estar em causa cerca de quatro mil postos de trabalho diretos.

A proposta do Governo para alterar o Regime Jurídico do Ensino da Condução (lei n.º 14/2014, de 18 de março) incide sobre a condução acompanhada na categoria dos veículos ligeiros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 17 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou