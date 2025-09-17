Imigrantes manifestam-se esta quarta-feira em frente ao Parlamento contra "clima de intimidação"

Imigrantes de todo o país vão concentrar-se esta quarta-feira em frente ao parlamento, em Lisboa, contra o que dizem ser um "clima de intimidação" e as alterações que o Governo pretende introduzir às leis de estrangeiros e da nacionalidade.

"Estamos a assistir a uma série de arbitrariedades e injustiças para com os imigrantes, nomeadamente a perseguição aos imigrantes, como se se tratassem de criminosos", disse à Lusa um dos organizadores do protesto, agendado para as 14h00.

De acordo com Timóteo Macedo, da associação Solidariedade Imigrante, em causa está a detenção de dezenas de imigrantes em centros de detenção temporária, sem que tenham cometido algum crime, mas apenas por constarem na lista do Sistema de Informação Schengen por terem estado noutro estado-membro da União Europeia antes de chegarem em Portugal.

"Isso não é crime nenhum. Quem comete ilegalidade neste aspeto é o Estado português", acusa.

Em comunicado, a Solidariedade Imigrante fala ainda num "clima de intimidação sobre quem trabalha e contribuí para este país, inseridos no mercado de trabalho há vários anos e em setores de atividade em que Portugal tem várias carências". Referindo-se às alterações que o Governo pretende introduzir às leis de estrangeiros e da nacionalidade, a associação considera que o executivo "dá um mau exemplo" nas políticas de acolhimento e integração.

"Dá um mau exemplo ao não se opor claramente contra quem ameaça não cumprir e não respeitar as recomendações do Tribunal Constitucional no que se refere ao retrocesso da Lei de Imigração e em breve a Lei da Nacionalidade", acrescenta o comunicado.

No final do mês de julho, a Solidariedade Imigrante – Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes já tinha promovido um protesto no Porto, que juntou cerca de um milhar de imigrantes, segundo números da organização. Na altura, o ex-deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro, que também integra a associação, denunciou a detenção de 10 imigrantes em Centros de Instalação Temporária em Portugal, número que, segundo Timóteo Macedo, já ronda as 80 detenções.

