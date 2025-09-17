Já nasceram 57 bebés em ambulâncias desde o início do ano

Desde o início do ano já nasceram 57 bebés em ambulâncias, mais sete do que em todo o ano de 2024.

Os números, divulgados esta quarta-feira pelo Diário de Notícias com base em dados das corporações de bombeiros, evidenciam um aumento de partos fora das unidades hospitalares.

Grande parte das ocorrências regista-se na Península de Setúbal, consequência do encerramento simultâneo de várias urgências de Obstetrícia e Ginecologia.

Perante este cenário, ganha força a hipótese de ser criada uma urgência regional de Ginecologia-Obstetrícia. O anúncio poderá ser feito já esta quarta-feira pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, durante a sua audição na Comissão Parlamentar da Saúde — solicitada por vários partidos da oposição (IL, Chega, PS e PCP).

A governante deverá responder a questões sobre a produção adicional no Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, sobre o INEM e sobre os constrangimentos que afetam os serviços de urgência.

Segundo o DN, a solução em estudo passa pela concentração dos recursos dos três hospitais num único — o Garcia de Orta —, considerado o mais diferenciado nesta área. No entanto, a medida divide opiniões entre os médicos.

Para o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), esta é “a única solução a curto prazo”. Já a presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) considera que se trata apenas de uma “solução de recurso, não estrutural”, alertando que irá “afastar os cuidados de proximidade das utentes”.