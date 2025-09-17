Manifestação de imigrantes é "rastilho" para "inflamar mais o ânimo das pessoas"

17 set, 2025 - 18:49 • Pedro Mesquita
A diretora da Obra Católica das Migrações considera que era previsível a instrumentalização política da manifestação de imigrantes, desta quarta-feira, em frente à Assembleia da República.
Em declarações à Renascença, Eugénia Quaresma afirma que o protesto é contraproducente, no atual contexto de polarização social tão evidente nas redes sociais.
Eugénia Quaresma sublinha que existem canais mais eficazes de protesto. Independentemente das razões de queixa, considera que a manifestação dos imigrantes junto à Assembleia da República tem um efeito perverso, porque funciona como “um rastilho” que ajuda a inflamar ainda mais os ânimos e a alimentar os “TikToks”.
Como analisa a tensão politica que se viveu esta quarta-feira junto ao Parlamento, entre milhares de imigrantes que se manifestavam e André Ventura, o líder do Chega, que se aproximou dos protestos?
Vejo como um momento de aproveitamento político, quer para um lado, quer para o outro. Considerando tudo aquilo que estamos a viver, era previsível a instrumentalização política dos dois lados, dos polos, a polarização que a nossa sociedade está a viver, e que nós sentimos nas redes sociais. Portanto, este momento foi dar um rastilho, foi inflamar mais o estado de ânimo das pessoas.
De alguma forma acredita que esta manifestação de imigrantes estendeu a passadeira ao próprio André Ventura?
Deu palco para alimentar TikToks e, infelizmente, os TikToks quase que não nos deixam pensar. Vamos mimetizando um episódio, 30 segundos de uma cena, e não refletimos. E estamos num tempo em que temos de refletir.
Todos os partidos políticos aceitam que precisamos dos imigrantes. Se os imigrantes que se manifestaram são os imigrantes que trabalham, são pessoas que estão a estudar, são pessoas que estão a descontar, são pessoas que precisam de ver a sua situação regularizada. Se nós ouvimos, e sabemos que está a haver um esforço enorme por parte da estrutura de missão para regularizar as pessoas, então acho que o tom tem que ser outro.
Precisamos de encontrar uma outra plataforma de entendimento. Acredito que não passa por este tipo de manifestações.
Estes imigrantes têm razão quando se queixam do clima de intimidação, estou a citar, quando se queixam de terem dificuldade a obter papéis? Eles têm razões para se queixar?
Nós sabemos que houve uma dificuldade na transição entre o SEF e a AIMA, que estão a ser resolvidas essas pendências, que estão a ser criados mecanismos para regularizar as pessoas. E essa regularização não é automática, há questões que precisam de ser afinadas.
Mas como é que os imigrantes se podem queixar de tudo isto, e também das alterações que o Governo pretende introduzir à lei dos estrangeiros e da nacionalidade? Como é que eles podem queixar-se, sem ser através de uma manifestação que - como diz - poderá servir de rastilho?
Através da Provedoria de Justiça, através das associações de imigrantes, escrevendo para a própria AIMA, à Presidência da República. E tudo isto junto somado obriga o nosso Governo a ter em consideração, a ouvir a voz dos cidadãos imigrantes.
O que me está a dizer, no fundo, é que os imigrantes têm o direito de protestar nas ruas, mas não será a forma mais eficaz de alcançarem os seus objetivos, no contexto social que vivemos agora.
Não no contexto social em que vivemos. A sensação que tenho é que tem um efeito perverso.
Nós temos que trabalhar pela coesão social. Os cidadãos autóctones têm de perceber a importância dos imigrantes, e não a vão perceber por esta manifestação. Acaba por ter um efeito perverso.