Manifestação de imigrantes é "rastilho" para "inflamar mais o ânimo das pessoas"

A diretora da Obra Católica das Migrações considera que era previsível a instrumentalização política da manifestação de imigrantes, desta quarta-feira, em frente à Assembleia da República.

Em declarações à Renascença, Eugénia Quaresma afirma que o protesto é contraproducente, no atual contexto de polarização social tão evidente nas redes sociais.

Eugénia Quaresma sublinha que existem canais mais eficazes de protesto. Independentemente das razões de queixa, considera que a manifestação dos imigrantes junto à Assembleia da República tem um efeito perverso, porque funciona como “um rastilho” que ajuda a inflamar ainda mais os ânimos e a alimentar os “TikToks”.

Como analisa a tensão politica que se viveu esta quarta-feira junto ao Parlamento, entre milhares de imigrantes que se manifestavam e André Ventura, o líder do Chega, que se aproximou dos protestos?

Vejo como um momento de aproveitamento político, quer para um lado, quer para o outro. Considerando tudo aquilo que estamos a viver, era previsível a instrumentalização política dos dois lados, dos polos, a polarização que a nossa sociedade está a viver, e que nós sentimos nas redes sociais. Portanto, este momento foi dar um rastilho, foi inflamar mais o estado de ânimo das pessoas.

De alguma forma acredita que esta manifestação de imigrantes estendeu a passadeira ao próprio André Ventura?

Deu palco para alimentar TikToks e, infelizmente, os TikToks quase que não nos deixam pensar. Vamos mimetizando um episódio, 30 segundos de uma cena, e não refletimos. E estamos num tempo em que temos de refletir.

Todos os partidos políticos aceitam que precisamos dos imigrantes. Se os imigrantes que se manifestaram são os imigrantes que trabalham, são pessoas que estão a estudar, são pessoas que estão a descontar, são pessoas que precisam de ver a sua situação regularizada. Se nós ouvimos, e sabemos que está a haver um esforço enorme por parte da estrutura de missão para regularizar as pessoas, então acho que o tom tem que ser outro.

Precisamos de encontrar uma outra plataforma de entendimento. Acredito que não passa por este tipo de manifestações.