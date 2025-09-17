Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Obra Católica das Migrações

Manifestação de imigrantes é "rastilho" para "inflamar mais o ânimo das pessoas"

17 set, 2025 - 18:49 • Pedro Mesquita

Diretora da Obra Católica das Migrações afirma que o protesto pode ser aproveitado politicamente, no atual contexto de polarização social tão evidente nas redes sociais. Eugénia Quaresma defende que existem canais mais eficazes de protesto.

A+ / A-
Manifestação de imigrantes é "rastilho" para "inflamar mais ânimo das pessoas"

A diretora da Obra Católica das Migrações considera que era previsível a instrumentalização política da manifestação de imigrantes, desta quarta-feira, em frente à Assembleia da República.

Em declarações à Renascença, Eugénia Quaresma afirma que o protesto é contraproducente, no atual contexto de polarização social tão evidente nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Eugénia Quaresma sublinha que existem canais mais eficazes de protesto. Independentemente das razões de queixa, considera que a manifestação dos imigrantes junto à Assembleia da República tem um efeito perverso, porque funciona como “um rastilho” que ajuda a inflamar ainda mais os ânimos e a alimentar os “TikToks”.

Como analisa a tensão politica que se viveu esta quarta-feira junto ao Parlamento, entre milhares de imigrantes que se manifestavam e André Ventura, o líder do Chega, que se aproximou dos protestos?

Vejo como um momento de aproveitamento político, quer para um lado, quer para o outro. Considerando tudo aquilo que estamos a viver, era previsível a instrumentalização política dos dois lados, dos polos, a polarização que a nossa sociedade está a viver, e que nós sentimos nas redes sociais. Portanto, este momento foi dar um rastilho, foi inflamar mais o estado de ânimo das pessoas.

De alguma forma acredita que esta manifestação de imigrantes estendeu a passadeira ao próprio André Ventura?

Deu palco para alimentar TikToks e, infelizmente, os TikToks quase que não nos deixam pensar. Vamos mimetizando um episódio, 30 segundos de uma cena, e não refletimos. E estamos num tempo em que temos de refletir.

Todos os partidos políticos aceitam que precisamos dos imigrantes. Se os imigrantes que se manifestaram são os imigrantes que trabalham, são pessoas que estão a estudar, são pessoas que estão a descontar, são pessoas que precisam de ver a sua situação regularizada. Se nós ouvimos, e sabemos que está a haver um esforço enorme por parte da estrutura de missão para regularizar as pessoas, então acho que o tom tem que ser outro.

Precisamos de encontrar uma outra plataforma de entendimento. Acredito que não passa por este tipo de manifestações.

Ventura vaiado em manifestação de imigrantes: "Quem vem para Portugal tem de cumprir regras"

Ventura vaiado em manifestação de imigrantes: "Quem vem para Portugal tem de cumprir regras"

Líder do Chega saiu do Parlamento e tentou discurs(...)

Estes imigrantes têm razão quando se queixam do clima de intimidação, estou a citar, quando se queixam de terem dificuldade a obter papéis? Eles têm razões para se queixar?

Nós sabemos que houve uma dificuldade na transição entre o SEF e a AIMA, que estão a ser resolvidas essas pendências, que estão a ser criados mecanismos para regularizar as pessoas. E essa regularização não é automática, há questões que precisam de ser afinadas.

Mas como é que os imigrantes se podem queixar de tudo isto, e também das alterações que o Governo pretende introduzir à lei dos estrangeiros e da nacionalidade? Como é que eles podem queixar-se, sem ser através de uma manifestação que - como diz - poderá servir de rastilho?

Através da Provedoria de Justiça, através das associações de imigrantes, escrevendo para a própria AIMA, à Presidência da República. E tudo isto junto somado obriga o nosso Governo a ter em consideração, a ouvir a voz dos cidadãos imigrantes.

O que me está a dizer, no fundo, é que os imigrantes têm o direito de protestar nas ruas, mas não será a forma mais eficaz de alcançarem os seus objetivos, no contexto social que vivemos agora.

Não no contexto social em que vivemos. A sensação que tenho é que tem um efeito perverso.

Nós temos que trabalhar pela coesão social. Os cidadãos autóctones têm de perceber a importância dos imigrantes, e não a vão perceber por esta manifestação. Acaba por ter um efeito perverso.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou