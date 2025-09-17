Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Navio russo na "lista negra" esteve à deriva ao largo de Portugal

17 set, 2025 - 18:47 • Daniela Espírito Santo

Marinha confirma que cargueiro, objeto de sanções internacionais e proibido de atracar em portos europeus, teve "avaria na propulsão" no final de agosto e teve de ser rebocado a 16 milhas da Póvoa do Varzim.

A+ / A-

Um navio russo esteve à deriva ao largo de Portugal no final de agosto. A informação foi originalmente avançada pelo jornal Expresso e confirmada, esta quarta-feira, à Renascença pela Marinha Portuguesa.

Trata-se do navio russo "Adler", objeto de sanções internacionais e proibido de atracar em portos europeus, pois, e apesar de ser um cargueiro de transporte de carros, terá sido utilizado para transporte de material militar. Consta mesmo da "lista negra" do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros, do Departamento do Tesouro dos EUA. O seu percurso foi confirmado pela Marinha, que também facultou uma infografia da passagem do "Adler" pela costa portuguesa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A Marinha confirma que, entre 27 de agosto e 2 de setembro, o navio mercante 'Adler', pertencente à NB Shipping Company Limited e com registo na Federação Russa, transitou ao largo da zona económica exclusiva [ZEE] de Portugal Continental", começa por responder, por email, Ricardo Sá Granja, porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional.

O navio em questão, explica o porta-voz, transitou "de norte para sul" na zona da ZEE portuguesa, considerada "alto-mar" e "começou a derivar em direção à terra". No entanto, e como garante a Marinha, nunca entrou "em águas territoriais portuguesas", onde já estaria "sujeito à soberania nacional". Ou seja, no fundo, o "Adler" nunca chegou a entrar em território português, pois a ZEE "não está sujeita à soberania do Estado costeiro", apenas é território português no que concerne à sua "exploração económica".

Perante o cenário, o navio foi contactado pelo Centro de Operações Marítimas e, nessa altura, comunicou "uma avaria na propulsão".

"Neste quadro, de forma a preservar a segurança da navegação e a minimizar os riscos ambientais, decorrentes de um eventual incidente de poluição no mar, o navio foi instado a contratar serviços de reboque, para evitar uma situação de navio desgovernado, que poderia fazer perigar a navegação e a costa portuguesa", assegura Ricardo Sá Granja, que adianta que "o comandante do navio agiu sempre de forma cooperante".

Dois dias depois, o "Adler" foi rebocado por um rebocador de alto mar espanhol "a cerca de 16 milhas a oeste da Póvoa do Varzim", sem "nunca ter entrado em águas territoriais portuguesas". Acabou por sair da ZEE nacional a "2 de setembro" pelo limite leste, no Algarve e está agora "atracado em Orão, na Argélia".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 17 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou