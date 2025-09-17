Menu
Odemira. GNR detém duas pessoas em operação de fiscalização a trabalhadores agrícolas

17 set, 2025 - 10:03 • Jaime Dantas

À Renascença, o Tenente Luís Guerreiro, da GNR, explica que a operação fiscalizou o "transporte de trabalhadores agrícolas" e a "permanência irregular de estrangeiros em território nacional".

A Guarda Nacional Repúblicana deteve duas pessoas e atribuiu 101 autos de contra-ordenação no âmbito da operação que levou a cabo na manhã desta quarta-feira a trabalhadores agrícolas em Odmira, avança à Renascença a o Tenente Luís Guerreiro, da GNR.

Segundo o também comandante do destacamento da GNR de Odmira explica que estes autos tiveram como base a irregularidades "no âmbito da legislação rodoviária, nomeadamente no transporte de trabalhadores agrícolas", tais como cartas de condução inválidas, e a "permanência irregular de estrangeiros em território nacional".

"Foram fiscalizados 580 cidadãos estrangeiros, dos quais resultaram 101 anos de contornação, intimamente relacionados com questões de documentação, incumprimento de prazos. Também foram detetados dois crimes por permanência ilegal em território nacional, resultando na detenção de dois indivíduos", elabora.

No arranque da operação, o Tenente reforçava à Renascença que a fiscalização acontece durante a "época alta da colheita, portanto também numa época que traz o maior número de trabalhadores agrícolas".

Questionado pela Renascença, o comandante Guerreiro rejeita ainda que a fiscalização seja motivada pela manifestação de imigrantes, marcada para as 14h00 desta quarta-feira.

"Estas operações são planeadas com tempo e nada têm a ver com questões externas", remata.

[Notícia atualizada às 12h28 com o balanço da operação]

