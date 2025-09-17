Menu
Odemira. GNR lança operação de fiscalização de trabalhadores agrícolas

17 set, 2025 - 10:03 • Jaime Dantas

À Renascença, o Comandante Guerreiro, da GNR, adianta que a fiscalização incide sobre "o transporte dos trabalhadores" e o cumprimento das "normas legais".

A+ / A-

A Guarda Nacional Repúblicana (GNR) está a levar a cabo na manhã desta quarta-feira uma operação de fiscalização a trabalhadores agrícolas, na sua maioria imigrantes, no concelho de Odmira, confirma à Renascença o comandante Guerreiro, da GNR.

O militar adianta que a operação conjunta com a Câmara Municipal realiza-se pelo facto de "estarmos na época alta da colheita, portanto também numa época que traz o maior número de trabalhadores agrícolas".

Entre os objetos de fiscalização está "o transporte desses mesmos trabalhadores", o cumprimento das "normas legais relacionadas quer com os contratos de trabalho" e a "verificação e identificação de potenciais situações de permanência irregular dentro do território nacional", acrescenta o comandante.

Questionado pela Renascença, o comandante Guerreiro rejeita ainda que a fiscalização seja motivada pela manifestação de imigrantes, marcada para as 14h00 desta terça-feira.

"Estas operações são planeadas com tempo e nada têm a ver com questões externas", remata.

