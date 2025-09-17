Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Partos em casa estão a aumentar e não são seguros, diz ministra da Saúde

17 set, 2025 - 15:56 • Lusa

Este ano foram registados 32 partos em ambulância, 18 na via pública, um nos cuidados de saúde primários e 103 no domicílio.

A+ / A-

Os partos em casa estão a aumentar, revelou a ministra da Saúde, considerando que estes partos nunca são seguros e que só não tiveram desfechos fatais porque o INEM respondeu.

Em declarações na Comissão Parlamentar de Saúde, onde está a ser ouvida esta quarta-feira, Ana Paula Martins disse que este ano foram registados cerca de 150 partos em ambiente extra-hospitalar (em ambulâncias, na rua ou em casa) e disse que, apesar de não ter dados objetivos, através do relato do socorro do INEM é possível perceber que os partos em casa estão aumentar.

"O parto em casa nunca é seguro. É uma opção, (...) mas é preciso dizer que alguns (...), felizmente, não têm tido desfechos fatais porque o INEM chega a tempo, é acionada a SIV [ambulância] e faz o parto na ambulância. Senão, teríamos tido desfechos fatais", disse.

A governante foi ouvida sobre diversas matérias, entre elas as urgências de obstetrícia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Como exemplo do crescimento dos partos em casa, a ministra disse que, em 2022 foram registados 25 partos em ambulâncias, 18 na via pública e 126 no domicílio. Em 2023 houve 18 em ambulâncias, 15 na via pública e 140 em casa, passando no ano seguinte para 28, 17 e 144, respetivamente.

Este ano foram registados 32 partos em ambulância, 18 na via pública, um nos cuidados de saúde primários e 103 no domicílio.

A ministra revelou também que têm igualmente aumentado os casos de grávidas que procuram o SNS e não foram acompanhadas durante a gravidez.

Na audição, a governante chamou a atenção para a necessidade de ter rácios de médicos obstetras e de enfermeiros especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica (ESMO) mais adequados à realidade atual, revelando: "Em cada 100 partos, 80 são feitos por ESMO".

Apontou ainda a necessidade de rever, com a Ordem dos Médicos, as vagas para o internato médico: "Não posso ter um serviço preparado para ter cinco internos e ponho 15, mas também não posso ter um serviço preparado para 15 internos e ter só cinco".

Relativamente às sete vagas carenciadas abertas para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, que não foram preenchidas na totalidade, a ministra explicou que três especialistas optaram por ir para outras instituições com melhores condições salariais e dois ainda estão em período de reflexão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou