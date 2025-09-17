PJ detém no Funchal homem por tentativa de violação

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve esta quarta-feira, um homem, de 29 anos, por suspeitas do crime de tentativa de violação, ocorrido na madrugada do dia 2 de junho, no Funchal.

De acordo com a PJ, o crime “foi praticado na via pública e só não foi consumado devido à intervenção de terceiros, que acorreram aos gritos e apelos da vítima, uma mulher de 33 anos”.

“No âmbito da prova científica pericial realizada pela PJ, comprovou-se que o ADN corresponde ao do agressor”, indica a polícia, em comunicado.

A detenção ocorreu na sequência de um mandado de detenção fora de flagrante emitido pelo Ministério Público do Funchal.

O detido, será presente hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.