PJ detém no Funchal homem por tentativa de violação

17 set, 2025 - 09:54 • Olímpia Mairos

O crime terá sido praticado na via pública e só não foi consumado devido à intervenção de terceiros, que acorreram aos gritos e apelos da vítima, uma mulher de 33 anos.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve esta quarta-feira, um homem, de 29 anos, por suspeitas do crime de tentativa de violação, ocorrido na madrugada do dia 2 de junho, no Funchal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, o crime “foi praticado na via pública e só não foi consumado devido à intervenção de terceiros, que acorreram aos gritos e apelos da vítima, uma mulher de 33 anos”.

“No âmbito da prova científica pericial realizada pela PJ, comprovou-se que o ADN corresponde ao do agressor”, indica a polícia, em comunicado.

A detenção ocorreu na sequência de um mandado de detenção fora de flagrante emitido pelo Ministério Público do Funchal.

O detido, será presente hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.

