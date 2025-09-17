Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Psicólogos propõem 20 dias para luto gestacional

17 set, 2025 - 20:23 • Lusa

Licença parental a 100% durante seis meses é outra das propostas que a Ordem dos Psicólogos apresenta ao Governo, no âmbito da revisão da lei laboral.

A+ / A-

A Ordem dos Psicólogos propôs ao Governo que aumente para 20 dias as faltas por luto gestacional, pague a licença parental a 100% durante seis meses ou implemente a redução de horário para trabalhadores com filhos até 5 anos.

As medidas fazem parte de um parecer que a Ordem dos Psicólogos elaborou sobre as alterações previstas no anteprojeto de Lei do Governo sobre a legislação laboral, e destaca cinco áreas para as quais apresenta "propostas concretas baseadas na evidência científica".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Ordem dos Psicólogos (OPP) defende que "algumas propostas representam um retrocesso face à legislação atualmente em vigor e não têm em conta a evidência científica disponível nem as recomendações internacionais".

Relativamente ao luto gestacional, sobre o qual o atual governo propõe acabar com os três dias de faltas justificadas previstos no Código de Trabalho, a Ordem propõe não só manter a possibilidade de faltar, mas aumentar para até 20 dias o período de ausência, "equiparando ao luto por morte de filho/a já nascido".

"A proposta do Governo desvaloriza o impacto psicológico da perda e agrava desigualdades de género. Tratar a perda gestacional como menor é contrariar as evidências expostas: o seu impacto emocional e funcional pode ser, no mínimo, equiparável ao de perder um filho já nascido", defende a OPP.

Sobre a licença parental, e à semelhança de uma proposta de cidadãos já entregue na Assembleia da República, recomenda o alargamento universal a seis meses pagos a 100%, sem condicionalismos.

Governo vai rever propostas para amamentação e luto gestacional

Governo vai rever propostas para amamentação e luto gestacional

Na reunião desta quarta-feira com os parceiros soc(...)

A Ordem dos Psicólogos considera, por outro lado, que a proposta do Governo relativamente à dispensa para amamentação ou aleitamento é "desadequada e contrária à evidência científica e às recomendações da OMS e Unicef", defendendo, por isso, que se mantenha a legislação em vigor, que prevê a entrega de atestado médico apenas após 12 meses de idade do bebé.

Já sobre o horário flexível para trabalhadores com responsabilidades familiares, alerta para as limitações que o Governo quer impor e como podem comprometer a conciliação entre vida profissional e familiar, aumentar riscos psicossociais e afetar desproporcionalmente as mulheres.

Sobre esta matéria, defende que se mantenha a redação atual do Código do Trabalho, que garante flexibilidade para filhos até 12 anos ou com deficiência/doença crónica.

"A OPP apela a que a reforma laboral seja centrada na promoção do desenvolvimento saudável das crianças, na equidade de género e no bem-estar das famílias", diz o organismo.

Defende ainda que os pais possam usufruir de horário de trabalho reduzido até que a criança complete 5 anos, licenças parentais parciais e flexíveis, incentivos fiscais para as empresas que promovam a conciliação e campanhas públicas de literacia sobre parentalidade e saúde mental.

"A OPP reafirma que legislar sobre o trabalho é legislar sobre saúde, desenvolvimento humano e justiça social. O anteprojeto, na sua forma atual, coloca em risco estes pilares", acrescenta.

Diz ainda que o parecer, um documento com 31 páginas, foi entregue ao Governo na terça-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 17 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou