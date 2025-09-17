Menu
PSP apreende "taser" levado por aluno para escola da Marinha Grande

17 set, 2025 - 22:58 • Lusa

Arma que emite descargas elétricas foi adquirida numa plataforma digital, por oito euros.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu um "taser", arma que emite descargas elétricas, levado por um aluno para uma escola secundária da Marinha Grande, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Distrital de Leiria da PSP explicou que na manhã de terça-feira "a Esquadra da Marinha Grande foi alertada para se deslocar junto de uma escola secundária, onde estaria um grupo de alunos a fazer uso de um aparelho que emite descargas elétricas".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a PSP, deslocaram-se ao estabelecimento de ensino polícias afetos ao programa Escola Segura, tendo constatado que "dois dos jovens envolvidos encontravam-se na portaria junto da funcionária".

"Já na sala do Conselho Executivo, um dos alunos, com 16 anos de idade, fez a entrega voluntária de um aparelho retangular, o qual após ser verificado apurou-se tratar-se de uma arma elétrica artesanal", vulgarmente conhecida como "taser", que "emite uma descarga após o acionamento de um botão de ligar/desligar", referiu a PSP.

De acordo com o comunicado, o aluno comunicou ter adquirido a arma na plataforma digital "Vinted", no início do mês, pelo valor de oito euros, e entregou-a voluntariamente aos polícias.

"Tratando-se de uma arma da classe A, nos termos do Regulamento Jurídico de Armas e Munições, a mesma foi apreendida e o respetivo expediente enviado ao Tribunal da Marinha Grande", acrescentou o comunicado.

O Comando Distrital da PSP de Leiria assegurou que continua a desenvolver todos os esforços para salvaguardar a segurança da comunidade escolar".

