Sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter foi esta quarta-feira sentido a seis quilómetros de Altares, na ilha Terceira, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O abalo foi registado pelas 01h59 (02h59 em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores com epicentro a seis quilómetros de Altares (Terceira). De acordo com informação disponível até ao momento, este sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) em Cinco Ribeiras (concelho de Angra do Heroísmo).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição". Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".

