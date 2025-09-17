Menu
  • Noticiário das 21h
  • 17 set, 2025
Três militares feridos por explosão de granada em Tancos

17 set, 2025 - 21:12 • Ricardo Vieira

Incidente no Regimento de Paraquedistas. Os três militares não correm risco de vida. A informação foi avançada pelo Exército, em comunicado enviado à Renascença.

Três militares ficaram feridos, esta quarta-feira, na explosão de uma granada no Regimento de Paraquedistas, em Tancos, no distrito de Santarém.

O incidente com uma granada de instrução aconteceu pelas 14h05. A informação foi avançada pelo Exército, em comunicado enviado à Renascença.

Os três militares "foram prontamente assistidos pelo enfermeiro da Unidade, tendo sido de imediato acionado o INEM", e nenhum corre risco de vida .

Incidente sob investigação

De acordo com o Exército, um dos militares foi assistido no Hospital de Abrantes e recebeu alta ainda durante a tarde desta quarta-feira.

Outro militar ferido na mão esquerda foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, para o serviço de cirurgia reconstrutiva.

O Exército abriu um inquérito para apurar as causas do incidente no Regimento de Paraquedistas, em Tancos, "durante uma atividade logística de separação de invólucros e granadas de instrução".

