  17 set, 2025
Segurança Rodoviária

"Um disparate". Cidadãos Auto-Mobilizados discordam da redução nas aulas práticas de condução

17 set, 2025 - 16:45 • Jaime Dantas

À Renascença, o presidente da Associação de Cidadãos auto-mobilizados antecipa que a aplicar-se, a medida "vai lançar na estrada condutores ainda mais inexperientes com problemas de do domínio da da viatura".

A Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M) considera um "disparate" reduzir para metade, ou seja, de 32 para 16, o número de horas de ensino prático da condução tal como é intenção do Governo, segundo avança esta quarta-feira o "Jornal de Notícias".

À Renascença, o presidente da ACA-M ressalta que "aquilo que é que é fundamental na familiarização com a condução são as aulas práticas, evidentemente também o código, mas as aulas práticas são absolutamente fundamentais".

Manuel João Ramos defende que "a redução do número de aulas práticas exigíveis é uma muito má ideia" e antecipa que "vai lançar na estrada condutores ainda mais inexperientes com problemas de do domínio da da viatura".

O representante associativo considera ainda " muito perigosa" a intenção do executivo de reforçar a aprendizagem da condução com um tutor, que já é possível, mas tem pouca adesão.

"Aquilo que nós sabemos é que a fiscalização desses processos em Portugal resulta sempre em negativo, e é fácil que fazer descarrilar todo o processo em compadrios", remata.

