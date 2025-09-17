Vem aí calor intenso. Máximas entre 34 e 39 graus

O estado do tempo em Portugal continental está a ser influenciado por um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista até ao Golfo da Biscaia, e que nos próximos dias irá deslocar-se gradualmente para leste, promovendo o transporte de uma massa de ar quente e seco sobre o território do continente.

Para esta quarta-feira prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral Norte e Centro até ao início da tarde.

O vento será fraco, temporariamente moderado de norte/noroeste na faixa costeira do Norte e Centro durante a tarde.

As previsões apontam também para uma pequena subida da temperatura mínima no interior, em especial a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e uma pequena subida da temperatura máxima no nordeste transmontano e na Beira Alta.

Mais de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural.

Devido à previsão de persistência de valores elevados da temperatura máxima, os distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja vão manter-se sob aviso amarelo até às 18h00 de quinta-feira.

De acordo com o IPMA, as temperaturas mais elevadas irão ocorrer no interior das regiões Norte e Centro, vale do Tejo e região Sul com valores entre 34 e 39°C, bem acima da normal para esta época do ano. A temperatura mínima deverá registar os valores mais elevados, da ordem dos 20°C, no sotavento algarvio, estendendo-se gradualmente a alguns locais do barlavento algarvio e ao interior do Alentejo e da região Centro, nomeadamente às terras altas.

A acompanhar esta subida de temperatura, haverá um enfraquecimento generalizado do vento e um aumento de nebulosidade em alguns locais do litoral Norte e Centro, onde, junto à faixa costeira, a temperatura permanecerá mais baixa.