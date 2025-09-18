Calor intenso e baixa humidade agravam perigo de incêndio rural

18 set, 2025 - 06:59 • Olímpia Mairos
O estado do tempo em Portugal continental vai manter-se em geral muito quente e seco até sexta-feira.
Esta quinta-feira, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13ºC em Bragança e os 21º em Faro e as máximas entre os 23º em Braga e os 38 em Braga.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deve apresentar-se em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na região Sul, e estendendo-se às regiões Norte e Centro a partir da tarde.
As previsões meteorológicas indicam a possibilidade de trovoadas e aguaceiros dispersos, pouco frequentes, sobretudo no interior Norte e Centro a partir da tarde.
O vento será geralmente fraco, soprando do quadrante oeste durante a tarde e do quadrante leste no Algarve, podendo tornar-se moderado nas terras altas.
Devido à persistência de temperaturas máximas elevadas, os distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja mantêm-se sob aviso amarelo até às 18h00 de quinta-feira.
Cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam hoje risco máximo de incêndio rural.
Além disso, segundo o IPMA, vários concelhos do interior Norte, Centro e Algarve encontram-se em perigo muito elevado de incêndio rural.
A previsão de tempo quente levou a Proteção Civil a emitir, na terça-feira, um aviso para perigo de incêndio rural muito elevado a máximo no Norte, Centro e Algarve, devido às temperaturas elevadas esperadas nos próximos dias.
Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os termómetros poderão atingir os 40 graus no interior da região Sul, bem como nos vales do Tejo e do Douro.
Com base em dados do IPMA, a ANEPC alerta ainda para a baixa humidade relativa do ar, inferior a 30% em grande parte do território, e para a fraca recuperação noturna dos níveis de humidade, fatores que aumentam o risco de propagação de incêndios.