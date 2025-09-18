Calor intenso e baixa humidade agravam perigo de incêndio rural

O estado do tempo em Portugal continental vai manter-se em geral muito quente e seco até sexta-feira.

Esta quinta-feira, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13ºC em Bragança e os 21º em Faro e as máximas entre os 23º em Braga e os 38 em Braga.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deve apresentar-se em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na região Sul, e estendendo-se às regiões Norte e Centro a partir da tarde.

As previsões meteorológicas indicam a possibilidade de trovoadas e aguaceiros dispersos, pouco frequentes, sobretudo no interior Norte e Centro a partir da tarde.

O vento será geralmente fraco, soprando do quadrante oeste durante a tarde e do quadrante leste no Algarve, podendo tornar-se moderado nas terras altas.

Devido à persistência de temperaturas máximas elevadas, os distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja mantêm-se sob aviso amarelo até às 18h00 de quinta-feira.

Cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam hoje risco máximo de incêndio rural.

Além disso, segundo o IPMA, vários concelhos do interior Norte, Centro e Algarve encontram-se em perigo muito elevado de incêndio rural.