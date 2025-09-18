Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

​Detido suspeito de abusar sexualmente de menina de sete anos

18 set, 2025 - 13:46 • Cristina Nascimento

Abusos terão começado quando a vítima tinha cinco anos. Menina vivia com a mãe em casa do agressor, dado que a mãe era cuidadora de uma pessoa acamada, familiar do homem agora detido.

A+ / A-

Um homem de 54 anos foi detido nos Açores por suspeita de abuso sexual de uma menina de sete anos.

Segundo o comunicado, as agressões terão começado há dois anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“As diligências realizadas permitiram apurar que a mãe da criança exercia funções de cuidadora, em regime de coabitação, de uma pessoa acamada, familiar direto do suspeito, circunstância que possibilitou a prática dos abusos sexuais ao longo dos últimos anos”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Ainda de acordo com a nota, o suspeito já foi ouvido em tribunal, tendo sido decretada como medida de coação a obrigatoriedade de permanecer em casa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 18 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou