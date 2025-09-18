​Detido suspeito de abusar sexualmente de menina de sete anos

18 set, 2025 - 13:46 • Cristina Nascimento
Um homem de 54 anos foi detido nos Açores por suspeita de abuso sexual de uma menina de sete anos.
Segundo o comunicado, as agressões terão começado há dois anos.
“As diligências realizadas permitiram apurar que a mãe da criança exercia funções de cuidadora, em regime de coabitação, de uma pessoa acamada, familiar direto do suspeito, circunstância que possibilitou a prática dos abusos sexuais ao longo dos últimos anos”, lê-se no comunicado enviado às redações.
Ainda de acordo com a nota, o suspeito já foi ouvido em tribunal, tendo sido decretada como medida de coação a obrigatoriedade de permanecer em casa.