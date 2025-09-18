Europol alerta para novos métodos e rotas no tráfico de droga

A Europol alertou esta quinta-feira para os novos métodos e rotas de tráfico de droga na Europa e para a forma como as redes de tráfico estão a adaptar-se rapidamente para contornar o controlo das autoridades.

Em comunicado publicado esta quinta-feira, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial fez referência a duas grandes operações em que esteve envolvida e uma delas aconteceu em Leiria, em setembro deste ano, quando foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína e detidas 19 pessoas.

"A produção de cocaína na América Latina atingiu níveis sem precedentes, enquanto os preços na Europa diminuíram e estão atualmente em níveis baixos", indicou a Europol, acrescentando que as redes criminosas estão a adaptar-se rapidamente, o que constitui um "grande desafio para as autoridades".

A ocultação da cocaína que entra na União Europeia é feita "de forma altamente sofisticada", através de alterações químicas ou colocando a droga em materiais de transporte, apontou a Europol.

A polícia europeia deu ainda o exemplo daquilo que está a acontecer na Península Ibérica, onde os traficantes transferem a carga para lanchas rápidas ou outras embarcações em alto mar para contornar o controlo portuário.

A Europol fez referência à operação que juntou a Polícia Judiciária e a Guardia Civil, no início de setembro, que detetou cocaína disfarçada em pele de animais. "Este método incomum permitiu que os criminosos impedissem que a droga fosse detetada pelos "scanners" portuários e pelos cães", explicou a Europol, acrescentando que a única maneira de encontrar a droga é através do desmantelamento da carga.

"Os inspetores acreditam que os suspeitos enviaram dezenas de contentores de cocaína da República Dominicana para vários locais na Europa através deste método de ocultação", lê-se ainda no comunicado.

Para a Europol, "o tráfico de droga continua a ser uma ameaça à segurança interna da União Europeia".