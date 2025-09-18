Faculdade de Medicina do Porto diz que alertou para "eventuais inconformidades" no concurso especial

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) diz que alertou o reitor da Universidade do Porto (U.Porto) para a “existência de eventuais inconformidades processuais no decurso do Concurso Especial para Licenciados 2025”. O esclarecimento da FMUP, em comunicado enviado à Renascença, surge no dia em que foi noticiado que o Ministério Público abriu uma investigação. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Foi a própria Faculdade que, proativamente e no cumprimento do seu dever legal e de lealdade para com a U.Porto, informou o Reitor da U.Porto, António de Sousa Pereira, no dia 11 de setembro, da existência de eventuais inconformidades processuais no decurso do Concurso Especial para Licenciados 2025”, refere a FMUP. A Reitoria foi informada depois de o diretor da Faculdade de Medicina “ter tomado conhecimento das mesmas no dia 9 de setembro, através de um e-mail recebido, e após ter tomado diligências para apurar essas eventuais inconformidades, interna e subsequentemente”.

A 12 de setembro, a Reitoria comunicou à FMUP que tinha enviado a informação para o Ministério Público. “A FMUP reitera, uma vez mais, que está totalmente empenhada em defender a tranquilidade no seio da comunidade académica, de forma a continuar a garantir o cumprimento da sua nobre e institucional missão de ensino, investigação, assistência e inovação na área da saúde”, sublinha o comunicado. A Faculdade de Medicina garante que “agiu sempre de boa-fé e sem qualquer intenção de prejudicar ou privilegiar nenhum candidato ou grupo de candidatos”. O comunicado termina com um apelo à “responsabilidade institucional que todos os intervenientes têm na reposição da normalidade pedagógica na FMUP e na U.Porto, sobretudo agora que o esclarecimento cabal do sucedido está a ser apurado nas instâncias competentes”. No início do mês, o reitor da Universidade do Porto denunciou ter sido alvo de pressões, de pessoas influentes e com acesso ao poder, para deixar entrar em Medicina 30 candidatos que obtiveram menos do que os 14 valores exigidos na prova de conhecimentos realizada pela Faculdade de Medicina para efeitos de ingresso.