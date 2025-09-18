Força Aérea cancela iniciativa em cinco bases: "Não podemos correr riscos"

A Força Aérea Portuguesa (FAP) decidiu cancelar as iniciativas que tinha previstas para cinco bases aéreas, que deveriam realizar-se este mês e em outubro.

Em causa está um maior empenhamento operacional dos militares, nomeadamente no transporte de doentes ao serviço do INEM.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A informação foi apurada pela Renascença junto de fonte da Força Aérea, depois de o chefe de Estado Maior deste ramo ter indicado, esta quinta-feira, que a suspensão da iniciativa “Bases Abertas”, que prevê a abertura das instalações à população, estava relacionada com o maior empenhamento das forças militares.

"Não podemos ter ou correr riscos"



Segundo a agência Lusa, Cartaxo Alves disse que Portugal poderia “correr riscos” se a Força Aérea estivesse empenhada em iniciativas de grande dimensão, podendo haver “alguns eventuais atentados” e lembrou, por exemplo, que todos os festivais europeus foram cancelados.

"Não podemos ter ou correr riscos, mas principalmente o grande motivo tem a ver com o grande empenhamento e seguir uma linha que todos os nossos aliados na Europa também seguiram, [isto] é cancelaram todos eles estas atividade", disse o chefe de Estado-Maior da Força Aérea.



A iniciativa “Bases Abertas” consiste na abertura ao público em geral de várias bases para demonstração de capacidades e várias atividades, como os tradicionais batismos de voo.

A mesma fonte da FAP disse à Renascença que o cancelamento das “Bases Abertas” tem como objetivo não sobrecarregar os recursos humanos, já que têm vindo a prestar apoio ao transporte de emergência médica e estiveram também envolvidos no combate aos incêndios.

As iniciativas que a FAP organiza exige um grande número de militares. Foi o caso do festival aéreo realizado em junho do ano passado, que juntou cerca de cem mil pessoas na Base Aérea de Beja.