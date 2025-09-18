Funcionamento do sistema informático do SNS totalmente normalizado

O funcionamento do sistema informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ficou totalmente normalizado pelas 12h15, revelaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O sistema informático do SNS esteve desde quarta-feira com problemas e durante a noite ficou completamente inoperacional, constrangimentos que resultaram de uma atualização feita pela NOS no software da Rede Informática da Saúde (RIS).

Esta atualização, segundo a SPMS, provocou instabilidades nos sistemas de informação, "afetando alguns sistemas de apoio dos cuidados de saúde, nomeadamente, na Prescrição Eletrónica Médica (PEM)".

Ao início da manhã, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) tinha dado conta destes problemas, que impediam os médicos de aceder às fichas do doente para fazer prescrições e ver exames, por exemplo.

Os problemas afetaram hospitais e centros de saúde e, pelas 12h15, o funcionamento já estava normalizado.