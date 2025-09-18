Menu
  • Noticiário das 13h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
Lisboa

​Já circula elétrico com o nome do guarda-freio que morreu no Elevador da Glória

18 set, 2025 - 12:42 • Cristina Nascimento

André Marques tinha 45 anos e conduzia o Elevador da Glória no dia do acidente que resultou na morte de 16 pessoas.

Já está em circulação em Lisboa o elétrico ao qual foi dado o nome do guarda-freio que morreu a 3 de setembro no acidente com o Elevador da Glória.

Na rede social Facebook, a Carris partilhou uma fotografia do veículo.

André Marques, 45 anos, foi uma das 16 vítimas mortais do acidente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O descarrilamento do Elevador da Glória provocou também ferimentos em cerca de duas dezenas de pessoas, de várias nacionalidades.

O acidente ainda está a ser investigado.

