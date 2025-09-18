​Já circula elétrico com o nome do guarda-freio que morreu no Elevador da Glória

18 set, 2025 - 12:42 • Cristina Nascimento
Já está em circulação em Lisboa o elétrico ao qual foi dado o nome do guarda-freio que morreu a 3 de setembro no acidente com o Elevador da Glória.
Na rede social Facebook, a Carris partilhou uma fotografia do veículo.
André Marques, 45 anos, foi uma das 16 vítimas mortais do acidente.
O descarrilamento do Elevador da Glória provocou também ferimentos em cerca de duas dezenas de pessoas, de várias nacionalidades.
O acidente ainda está a ser investigado.