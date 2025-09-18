Jornadas Europeias do Património em Esposende querem "espreitar as janelas do passado e abrir as portas do futuro"

O município de Esposende vai receber, nos dias 20 e 21 de setembro, as Jornadas Europeias do Património, para "divulgar o nosso património cultural arquitetónico", como avança à Renascença a chefe do Departamento de Cultura da Câmara de Esposende.

"Queremos unir a comunidade de forma a que ela possa espreitar as janelas do passado e ajudar-nos a abrir as portas do futuro", diz Ana Paula Almeida.

Mesas redondas e visitas guiadas a vários pontos abrem as portas ao património do município "a quem tiver interesse".

"As iniciativas que temos preparadas para este fim de semana são gratuitas, abertas a qualquer tipo de pessoa que pretenda aceitar o nosso convite e interagir connosco nesta oportunidade de batermos o nosso património arquitetónico", detalha.

No sábado, as portas do Museu Municipal de Esposende abrem para "Cuidar, escrever, dinamizar, olhar, danças e visitar o Património". A iniciativa distribui várias mesas-redondas ao longo do dia, e convida vários oradores a refletir e "celebrar o nosso património cultural"

As "Vis(i)tas modernistas" percorrem, no domingo, um percurso entre a Casa das Marinhas, Praia Suave Mar e Ofir para uma visita comentada por vários pontos do município. A visita está sujeita a inscrição prévia, aberta até ao dia 18 de setembro.

A Câmara de Esposende quer que o público possa "usufruir destes espaços de uma forma democrática e participativa" e, por isso, as ações de valorização do património estendem-se por todo o ano, através do investimento e aquisição "que são relevantes para o nosso território", como "intervenções de recuperação no Museu Municipal de Esposende", aquisição da Casa Manuel de Boaventura, um escritor local, um espaço que "também tem um projeto de reabilitação" e o forte de São João Baptista, associados ao Farol de Esposende, onde "o município tem o compromisso de reabilitar e de permitir o usufruto público".

A vontade da autarquia de investir na cultura destina-se aos munícipes, mas também a "quem nos queira visitar". No ano de 2024, a autarquia contabilizou 95.573 mil hóspedes, maioritariamente portugueses, que visitam o município essencialmente no verão.

As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa impulsionada pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia para mostrar a necessidade de valorizar e preservar o património em vários pontos do país.