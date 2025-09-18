"Labubu" ou "Lafufu"? ASAE apreende mais de 35 mil brinquedos contrafeitos

A ASAE apreendeu mais de 35 mil brinquedos Labubu contrafeitos (ou Lafufu, neste caso) durante a última semana. Da operação, batizada com o nome "Sorriso Obscuro", resultaram dois detidos.

Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica diz que, durante a ação operacional, foram fiscalizados mais de 40 importadores e distribuidores e instaurados 28 processos-crime por contrafação, imitação e uso ilegal de marca.

Para além de forjados, os brinquedos falsos ainda usavam indevidamente a marca CE e não apresentavam rótulo em português. Os deveres legais do distribuidor também não foram cumpridos, assegura a ASAE.

A operação foi focada nos artigos da marca "PopMart - Labubu", cada vez mais populares entre os jovens.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas atribuições e competências, em todo o território nacional, com vista à proteção dos consumidores, em especial dos mais vulneráveis, e à garantia da conformidade dos produtos colocados no mercado", remata a Autoridade.