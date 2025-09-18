Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Labubu" ou "Lafufu"? ASAE apreende mais de 35 mil brinquedos contrafeitos

18 set, 2025 - 13:45 • Daniela Espírito Santo

Há dois detidos. Operação foi batizada com o nome "Sorriso Obscuro".

A+ / A-

A ASAE apreendeu mais de 35 mil brinquedos Labubu contrafeitos (ou Lafufu, neste caso) durante a última semana. Da operação, batizada com o nome "Sorriso Obscuro", resultaram dois detidos.

Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica diz que, durante a ação operacional, foram fiscalizados mais de 40 importadores e distribuidores e instaurados 28 processos-crime por contrafação, imitação e uso ilegal de marca.

Para além de forjados, os brinquedos falsos ainda usavam indevidamente a marca CE e não apresentavam rótulo em português. Os deveres legais do distribuidor também não foram cumpridos, assegura a ASAE.

A operação foi focada nos artigos da marca "PopMart - Labubu", cada vez mais populares entre os jovens.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas atribuições e competências, em todo o território nacional, com vista à proteção dos consumidores, em especial dos mais vulneráveis, e à garantia da conformidade dos produtos colocados no mercado", remata a Autoridade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 18 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou