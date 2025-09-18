Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fórum Social do Porto

Mais de 200 líderes debatem "Empregos de Qualidade" no Porto

18 set, 2025 - 07:50 • Lusa

Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, mobilidade laboral na UE e reforço da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais são pontos em discussão esta quinta e sexta-feira no Fórum Social do Porto.

A+ / A-

O Fórum Social do Porto, que arranca esta quinta-feira com o tema "empregos de qualidade", vai juntar mais de 200 líderes internacionais na Invicta, incluindo "mais de 30 delegações de diferentes países".

"Este fórum insere-se no âmbito do Pilar dos Direitos Sociais e vai debater como tema central a criação de Empregos de Qualidade numa Europa social competitiva", afirmou à Lusa a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O evento organizado pelo Governo português prende-se com o facto de a Comissão Europeia estar a desenvolver o Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e querer "acrescentar um quarto objetivo nesse pilar, que é justamente o dos 'quality jobs' (trabalhos de qualidade em português)".

Um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, a mobilidade laboral na União Europeia e o reforço da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais são alguns dos subtemas que serão debatidos neste Fórum.

O pavilhão Super Bock Arena vai receber "mais de trinta delegações de diferentes países", nomeadamente da União Europeia (UE), de "países da CPLP e até outros países terceiros", explicou Rosário Palma Ramalho.

Segundo a ministra, este encontro surge para dar continuidade aos compromissos assumidos na Cimeira Social do Porto de há quatro anos e contará com a presença da vice-presidente da Comissão Europeia, Roxana Mînzatu, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, de "todos os cinco parceiros sociais europeus e seis parceiros sociais nacionais", bem como de representantes de outras entidades internacionais, como a OIT e a OCDE.

O Fórum realiza-se esta quinta e sexta-feira, dois anos após a primeira edição, que surgiu na sequência da Cimeira Social do Porto, promovida então pela presidência portuguesa da União Europeia, em maio de 2021.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 18 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou