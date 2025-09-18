Mais de 200 líderes debatem "Empregos de Qualidade" no Porto

O Fórum Social do Porto, que arranca esta quinta-feira com o tema "empregos de qualidade", vai juntar mais de 200 líderes internacionais na Invicta, incluindo "mais de 30 delegações de diferentes países".

"Este fórum insere-se no âmbito do Pilar dos Direitos Sociais e vai debater como tema central a criação de Empregos de Qualidade numa Europa social competitiva", afirmou à Lusa a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O evento organizado pelo Governo português prende-se com o facto de a Comissão Europeia estar a desenvolver o Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e querer "acrescentar um quarto objetivo nesse pilar, que é justamente o dos 'quality jobs' (trabalhos de qualidade em português)".

Um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, a mobilidade laboral na União Europeia e o reforço da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais são alguns dos subtemas que serão debatidos neste Fórum.

O pavilhão Super Bock Arena vai receber "mais de trinta delegações de diferentes países", nomeadamente da União Europeia (UE), de "países da CPLP e até outros países terceiros", explicou Rosário Palma Ramalho.

Segundo a ministra, este encontro surge para dar continuidade aos compromissos assumidos na Cimeira Social do Porto de há quatro anos e contará com a presença da vice-presidente da Comissão Europeia, Roxana Mînzatu, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, de "todos os cinco parceiros sociais europeus e seis parceiros sociais nacionais", bem como de representantes de outras entidades internacionais, como a OIT e a OCDE.

O Fórum realiza-se esta quinta e sexta-feira, dois anos após a primeira edição, que surgiu na sequência da Cimeira Social do Porto, promovida então pela presidência portuguesa da União Europeia, em maio de 2021.