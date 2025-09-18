Ministério Público investiga concurso de Medicina na Universidade do Porto

O Ministério Público (MP) está a investigar o concurso especial de acesso ao curso de Medicina na Universidade do Porto, em concreto o caso dos 30 alunos que foram notificados pela faculdade que tinha entrado no curso de Medicina e que, mais tarde, viram essa informação ser desmentida.

A notícia foi avançada pelo "Jornal de Notícias", esta quinta-feira, e confirmada à Renascença pela Procuradoria-Geral da República.

No início do mês, o reitor da Universidade do Porto denunciou ter sido alvo de pressões, de pessoas influentes e com acesso ao poder, para deixar entrar em Medicina 30 candidatos que obtiveram menos do que os 14 valores exigidos na prova de conhecimentos realizada pela Faculdade de Medicina para efeitos de ingresso.

Nessa altura, numa notícia avançada pelo Expresso, disse ter também sido contactado pelo ministro da Educação sobre este caso, tendo-se Fernando Alexandre disponibilizado para criar vagas supranumerárias para estes alunos.

Alguns detalhes dessa declaração foram entretanto desmentidas pelo ministro da Educação, numa troca de declarações que gerou polémica. Fernando Alexandre assumiu ter falado com o reitor António de Sousa Pereira, mas recusou ter feito qualquer tipo de pressão.

O Parlamento aprovou na semana passada vários requerimentos para ouvir o ministro da Educação e o reitor da Universidade do Porto sobre este caso.

Os requerimentos, apresentados pelo PSD, Chega, PS, IL, Livre, BE e JPP, foram votados hoje na comissão parlamentar de Educação e Ciência, depois de o jornal Expresso ter noticiado, na sexta-feira, alegadas pressões de pessoas "influentes" para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso para licenciados em outras áreas.