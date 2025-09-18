Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

MP confirma investigação ao concurso especial de acesso ao curso de Medicina da UP

18 set, 2025 - 10:59 • João Malheiro

No início do mês, o reitor da Universidade denunciou ter sido alvo de pressões, de pessoas influentes e com acesso ao poder.

A+ / A-

O Ministério Público (MP) confirma à Renascença a investigação ao concurso especial de acesso ao curso de Medicina na Universidade do Porto.

Confirmação da Procuradoria-Geral da República à Renascença, depois de informação inicialmente avançada pelo "Jornal de Notícias", esta quinta-feira.

No início do mês, o reitor da Universidade denunciou ter sido alvo de pressões, de pessoas influentes e com acesso ao poder, para deixar entrar em Medicina 30 candidatos com nota inferior a 14 valores.

Uma declaração que foi entretanto desmentida pelo Ministro da Educação, numa troca de declarações que gerou muita polémica.

O Parlamento aprovou na semana passada vários requerimentos para ouvir o ministro da Educação e o reitor da Universidade do Porto, que diz ter sido pressionado por "pessoas influentes" para aceitar candidatos ao curso de Medicina.

Os requerimentos, apresentados pelo PSD, Chega, PS, IL, Livre, BE e JPP, foram votados hoje na comissão parlamentar de Educação e Ciência, depois de o jornal Expresso ter noticiado, na sexta-feira, alegadas pressões de pessoas "influentes" para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso para licenciados em outras áreas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou