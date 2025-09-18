MP investiga acesso ao curso de Medicina do Porto

O Ministério Público (MP) confirma à Renascença a investigação ao concurso especial de acesso ao curso de Medicina na Universidade do Porto.

Confirmação da Procuradoria-Geral da República à Renascença, depois de informação inicialmente avançada pelo "Jornal de Notícias", esta quinta-feira.

No início do mês, o reitor da Universidade denunciou ter sido alvo de pressões, de pessoas influentes e com acesso ao poder, para deixar entrar em Medicina 30 candidatos com nota inferior a 14 valores.

Uma declaração que foi entretanto desmentida pelo Ministro da Educação, numa troca de declarações que gerou muita polémica.

Os requerimentos, apresentados pelo PSD, Chega, PS, IL, Livre, BE e JPP, foram votados hoje na comissão parlamentar de Educação e Ciência, depois de o jornal Expresso ter noticiado, na sexta-feira, alegadas pressões de pessoas "influentes" para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso para licenciados em outras áreas.