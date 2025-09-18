Menu
  • Noticiário das 15h
  • 18 set, 2025
​Violência doméstica

Mulher atira-se da varanda para fugir a companheiro agressor

18 set, 2025 - 14:59 • Cristina Nascimento

Autoridades foram chamadas ao local quando o homem ameaçava a mulher. Quando a PSP entrou no interior da residência, agressor também saltou da varanda.

Uma mulher vítima de violência doméstica saltou da varanda de casa para escapar ao companheiro que a ameaçava com uma arma branca.

O caso aconteceu quarta-feira, em Lagos, no Algarve. De acordo com o comunicado da PSP, o alerta foi dado por via telefónica, com uma denúncia sobre a ocorrência.

Ao chegar ao local, os polícias encontraram o homem “na varanda ao nível do 1º andar da habitação a manietar uma mulher (que posteriormente se apurou tratar-se da sua companheira) com um dos braços, segurando uma faca de grandes dimensões na mão contrária, proferindo ameaças de morte”.

Perante o cenário, as autoridades entraram no interior da residência e nesse momento a mulher conseguiu libertar-se e fugiu, saltando da varanda para a rua.

A PSP indica que, numa tentativa de fuga, “o suspeito também saltou para a via pública” e foi “de imediato algemado e detido pelos polícias presentes”.

Vítima e agressor sofreram ferimentos e receberam assistência médica. A mulher foi conduzida ao hospital, mas está livre de perigo. Quanto ao agressor apresentava ferimentos ligeiros.

O comunicado da PSP adianta que “não existiam registos anteriores de episódios de violência doméstica entre os intervenientes”.

