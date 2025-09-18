O que acontece se um doente não for operado na data prevista por falha do hospital?

Se um doente não puder ser operado na data prevista por falha do hospital, a unidade de saúde tem de garantir uma nova data no prazo de 15 dias. Esta é uma das novidades previstas no novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias (SINACC), que está a ser testado desde segunda-feira no IPO de Lisboa e nas Unidades Locais de Saúde (ULS) de Coimbra e do Alto Ave.

Joana Mourão, coordenadora do grupo de trabalho que desenvolveu o SINACC, garante que isto vai acontecer independentemente do local onde o doente for intervencionado.

“Esteja em Lisboa, em Coimbra ou no Porto, quem contacta o doente tem de seguir as mesmas regras, por exemplo, se eu vou para o hospital, chego lá para ser operado e a cirurgia anterior atrasou e eu já não sou intervencionado é obrigatório que a instituição me ofereça outra data nos 15 dias seguintes.”

Joana Mourão corrige a informação que avançou inicialmente e explica, agora, que não há nenhum prazo estabelecido para o doente decidir se aceita ou não a data proposta para cirurgia.

Essa decisão compete a cada hospital. O que está definido e será padronizado, independente de se tratar de um hospital público ou privado é que “a instituição tem de contactar (por telefone) o doente com uma proposta de data para o agendamento com, pelo menos, 15 dias de antecedência, ou, idealmente até 8 semanas para que os hospitais possam alocar os blocos de cirurgia”.

Quanto ao prazo que é dado ao doente para decidir se aceita a proposta de data essa, explica a médica, é deixada “ao critério de cada entidade. Cada ULS é que tem de indicar o tempo mediante as possibilidades que tem” e Joana Mourão até admite que “esse tempo de decisão pode nem ser igual para as várias especialidades, dentro da mesma ULS. Vai depender da disponibilidade do bloco operatório”.

"Doente não perde vez por estar a decidir"



Outra novidade, prevista no novo SINACC, é que enquanto o doente está a decidir não é o tempo de espera congelado, como acontecia até agora, com o SIGIC. O doente – explica a médica anestesiologista – “nunca fica fora da lista do seu hospital e o tempo está sempre a contar, o que quer dizer que o doente não perde vez por estar a decidir”.

Na prática, o que se passa é que, “se eu demorar 5 dias a decidir, esses 5 dias são contabilizados no tempo que eu estou à espera, e eu nunca fico prejudicado por causa disso”.

No atual SIGIC, “quando era emitido um Vale Cirurgia, às vezes passavam três semanas até a pessoa decidir se aceitava ou não a data proposta para a cirurgia e nesse período passavam muitos doentes à frente”.

Neste novo modelo de gestão das listas para cirurgias, que deve ser alargado a todo país até ao final do ano, o doente pode recusar até três datas de agendamento de cirurgia. Depois será retirado da lista.

O agendamento das consultas de especialidade – no âmbito do SINACC – deve entrar em fase de testes em abril ou maio. O novo modelo deve estar a funcionar em pleno em todo o país dentro de um ano.