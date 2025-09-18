Relação rejeita devolver 75.800 euros a Vítor Escária

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o recurso da defesa do antigo chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro António Costa, Vítor Escária, para recuperar 75.800 euros que lhe foram apreendidos, em 2023, na Operação Influencer. A devolução tinha já sido recusada em março deste ano pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, noticiado esta quinta-feira pelo jornal Público e ao qual a Lusa teve também acesso, a decisão de rejeitar o recurso daquele despacho foi tomada pelos juízes desembargadores a 27 de junho de 2025 e em causa estão suspeitas da prática de um crime de recebimento indevido de vantagem.

No recurso, a defesa de Vítor Escária alegou que ter dinheiro não é ilegal, mas o argumento foi rejeitado pelo Tribunal da Relação de Lisboa. "A posse de dinheiro em si não é suscetível de indiciar a prática de um crime, mas a posse de uma quantia superior a Euro70.000,00, guardado num gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro em dossiê ou caixas de garrafas é suscetível de levantar suspeita da prática do crime, sobretudo se o buscado não conseguir explicar a sua proveniência", lê-se no acórdão. Neste contexto, acrescentam os desembargadores, o montante apreendido tem uma "dupla natureza: meio de prova e vantagem patrimonial suscetível de declaração de perda". Segundo o acórdão, aquando das buscas, em 7 de novembro de 2023, o então chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro disse que 7.620 euros foram o pagamento pelo desempenho no passado de "atividades letivas" em Angola e que desconhecia que outros 68.260 euros se encontrassem no seu gabinete. Contactado hoje pela Lusa, o advogado de Vítor Escária, Tiago Rodrigues Bastos, não quis comentar a decisão. Em 7 de novembro de 2023, foram detidas e posteriormente libertadas no âmbito da Operação Influencer Vítor Escária e mais quatro pessoas.