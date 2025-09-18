Resgatados tripulantes de veleiro no quinto ataque de orcas dos últimos dias

"Devido aos danos provocados no leme do veleiro", a embarcação foi rebocada até Peniche pelo Salva-Vidas, para "minimizar o risco para a segurança da navegação", indica a AMN na nota.

Segundo a AMN, depois do alerta às 14h27, foi mobilizado para o local o Salva-vidas de Peniche, que prestou auxílio aos cinco tripulantes a bordo, "que se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

O veleiro, de bandeira francesa, ficou sem leme "após uma interação com orcas, a 3,5 milhas náuticas (aproximadamente seis quilómetros) do porto de Peniche", no distrito de Leiria, refere a AMN em comunicado.

Cinco tripulantes de um veleiro foram resgatados do mar, esta quinta-feira, depois de a embarcação ter ficado sem leme, na sequência de um ataque de orcas ao largo de Peniche , informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Ainda de acordo com a AMN, a embarcação vai ser sujeita a vistoria, "a fim de garantir as condições de navegação", e só depois poderá voltar a navegar.

Na última semana, foram registados ao largo da costa portuguesa cinco ataques de orcas a embarcações de recreio.

A GNR apoiou na segunda-feira um veleiro que foi atacado por orcas ao largo da Costa de Caparica, em Almada, depois de no sábado um grupo de orcas ter provocado o naufrágio de uma embarcação.



Em comunicado, a GNR explica que a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) apoiou na segunda-feira um veleiro que estava em dificuldades depois de ter sofrido sucessivos embates no patilhão provocados por orcas.

A embarcação estava a 10 milhas náuticas da Costa de Caparica, no concelho de Almada, e quando foi atacada os tripulantes pediram ajuda, manifestando a intenção de seguir para o porto de Cascais.

Perante o pedido de auxílio, a embarcação CPV Bojador, que fazia uma operação de patrulhamento, acompanhou e prestou o apoio necessário ao veleiro, garantindo as condições de segurança durante todo o trajeto.

No sábado, um grupo de orcas provocou o naufrágio de um veleiro ao largo da Costa de Caparica. Todos os tripulantes foram resgatados.

Também no fim de semana, uma outra embarcação marítimo-turística que estava ao largo da Baía de Cascais precisou de ajuda depois de uma "interação com orcas", segundo a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com o portal orcas.pt, este ano já foram registadas mais de 70 interações entre orcas e veleiros.