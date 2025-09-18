Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Resgatados tripulantes de veleiro no quinto ataque de orcas dos últimos dias

18 set, 2025 - 21:59 • Redação, com Lusa

Embarcação ficou sem leme após ataque de orcas ao largo de Peniche.

A+ / A-

Cinco tripulantes de um veleiro foram resgatados do mar, esta quinta-feira, depois de a embarcação ter ficado sem leme, na sequência de um ataque de orcas ao largo de Peniche, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O veleiro, de bandeira francesa, ficou sem leme "após uma interação com orcas, a 3,5 milhas náuticas (aproximadamente seis quilómetros) do porto de Peniche", no distrito de Leiria, refere a AMN em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a AMN, depois do alerta às 14h27, foi mobilizado para o local o Salva-vidas de Peniche, que prestou auxílio aos cinco tripulantes a bordo, "que se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

"Devido aos danos provocados no leme do veleiro", a embarcação foi rebocada até Peniche pelo Salva-Vidas, para "minimizar o risco para a segurança da navegação", indica a AMN na nota.

GNR apoiou veleiro atacado por orcas na Costa da Caparica

novos ataques

GNR apoiou veleiro atacado por orcas na Costa da Caparica

No sábado, um grupo de orcas provocou o naufrágio (...)

Ainda de acordo com a AMN, a embarcação vai ser sujeita a vistoria, "a fim de garantir as condições de navegação", e só depois poderá voltar a navegar.

Na última semana, foram registados ao largo da costa portuguesa cinco ataques de orcas a embarcações de recreio.

A GNR apoiou na segunda-feira um veleiro que foi atacado por orcas ao largo da Costa de Caparica, em Almada, depois de no sábado um grupo de orcas ter provocado o naufrágio de uma embarcação.

Em comunicado, a GNR explica que a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) apoiou na segunda-feira um veleiro que estava em dificuldades depois de ter sofrido sucessivos embates no patilhão provocados por orcas.

A embarcação estava a 10 milhas náuticas da Costa de Caparica, no concelho de Almada, e quando foi atacada os tripulantes pediram ajuda, manifestando a intenção de seguir para o porto de Cascais.

Perante o pedido de auxílio, a embarcação CPV Bojador, que fazia uma operação de patrulhamento, acompanhou e prestou o apoio necessário ao veleiro, garantindo as condições de segurança durante todo o trajeto.

No sábado, um grupo de orcas provocou o naufrágio de um veleiro ao largo da Costa de Caparica. Todos os tripulantes foram resgatados.

Também no fim de semana, uma outra embarcação marítimo-turística que estava ao largo da Baía de Cascais precisou de ajuda depois de uma "interação com orcas", segundo a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com o portal orcas.pt, este ano já foram registadas mais de 70 interações entre orcas e veleiros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou