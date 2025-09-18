Rosário Palma Ramalho. Portugal "deve pensar em reformas estruturais"

A ministra do Trabalho e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, defendeu, esta quinta-feira, que o país está no momento adequado para a reforma laboral promovida pelo executivo de Luís Montenegro. Uma ideia que, aliás, já tinha defendido no passado.

A ministra falava à margem da segunda edição do Fórum Social do Porto, onde marcou presença num debate sobre "Empregos de Qualidade numa Europa Social Competitiva", ao lado da vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Roxana Mînzatu.

A responsável pela pasta ressalta que Portugal "não está num momento de crise", e que por isso "deve pensar reformas estruturais", discordando assim do que defendeu ainda esta quarta-feira o secretário-geral do PS. José Luís Carneiro acusa a proposta do governo de "fragilizar os trabalhadores".

A ministra rejeita a tese do líder socialista e garante estar a levar a cabo "negociações construtivas" com os parceiros sociais".

"Não há aqui nenhuma pressa, estamos numa altura muito boa justamente para refletir", assegura.

Na data em que se assinala Dia Internacional da Igualdade Salarial, Rosário Palma Ramalho admite também que "embora Portugal já tenha feito bastante, e existam regimes que são os mais favoráveis da Europa" ainda há um caminho a ser feito para atingir a paridade entre homens e mulheres.

Noutro plano, a ministra frisa que "este governo já conseguiu reduzir alguns pontos no índice de pobreza em Portugal, mas obviamente que é um índice muito preocupante".

"Não se inverte facilmente, num ano e meio, aquilo que decorre de décadas de governo do Partido Socialista", atira.

Ministra defende reforço de competitividade para garantir melhores empregos

Durante o discurso no auditório do Pavilhão Rosa Mota, a governante sublinhou a necessidade de garantir melhores condições de trabalho para os mais jovens, tendo em conta o envelhecimento da população europeia.

Rosário Palma Ramalho ressaltou o aumento da população "working poor" — pessoas que trabalham, mas permanecem na pobreza — realidade que diz afetar "principalmente os mais jovens, que são as pessoas que precisamos que tenham filhos".

Para inverter esta realidade, defende a ministra, deve existir "um balanço entre a produtividade, competitividade e Segurança Social".

"Não é possível ter melhores empregos sem produtividade e competitividade. Precisamos de dinheiro para pagar a Segurança Social", defende.

A segunda edição do Fórum Social do Porto arrancou esta quinta-feira e termina na sexta-feira. O evento, que se baseia no da Cimeira Social do Porto de 2021, promovida durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, tem na sua edição de 2025 o tema "Empregos de Qualidade numa Europa Social Competitiva".