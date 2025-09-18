Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sistema informático do SNS com falhas em vários hospitais e centros de saúde

18 set, 2025 - 10:50 • André Rodrigues , João Malheiro

Nuno Rodrigues diz ter sentido dificuldades no acesso a processos clínicos, mas refere que o problema já estará em vias de resolução.

A+ / A-

O sistema informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está com dificuldades duranta a manhã desta quinta-feira, provocando problemas em vários hospitais e centros de saúde, confirmou a Renascença junto do secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Os sistemas chegaram a estar "totalmente em baixo em todo o país".

Nuno Rodrigues diz ter sentido dificuldades no acesso a processos clínicos, mas refere que o problema já estará em vias de resolução.

"Os sistemas nos hospitais estão a ser repostos, pouco a pouco. Cremos que até ao final da manhã o problema esteja resolvido", refere.

Ainda assim, o secretário-geral do SIM lembra outras situações do género ocorridas no passado. E pede mais investimento em sistemas de redundância que permitam manter os serviços a funcionar.

"Têm de prever estas situações. Quando falamos na altura do apagão sobre os geradores, no caso dos sistemas informáticos é a mesma coisa. Tem de haver servidores de backup"; apela.

A Renascença já pediu esclarecimentos adicionais ao Ministério da Saúde. Até agora, sem sucesso.

Contactado pela Renascença, o Hospital Santa Maria em Lisboa garante estar tuo operacional porque trabalha com uma plataforma diferente

Ainda assim, o secretário-geral do SIM lembra outras situações do género ocorridas no passado. E pede mais investimento em sistemas de redundância que permitam manter os serviços a funcionar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou