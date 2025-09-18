Sistema informático do SNS com falhas em vários hospitais e centros de saúde

O sistema informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está com dificuldades duranta a manhã desta quinta-feira, provocando problemas em vários hospitais e centros de saúde, confirmou a Renascença junto do secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Os sistemas chegaram a estar "totalmente em baixo em todo o país".

Nuno Rodrigues diz ter sentido dificuldades no acesso a processos clínicos, mas refere que o problema já estará em vias de resolução.

"Os sistemas nos hospitais estão a ser repostos, pouco a pouco. Cremos que até ao final da manhã o problema esteja resolvido", refere.

Ainda assim, o secretário-geral do SIM lembra outras situações do género ocorridas no passado. E pede mais investimento em sistemas de redundância que permitam manter os serviços a funcionar.

"Têm de prever estas situações. Quando falamos na altura do apagão sobre os geradores, no caso dos sistemas informáticos é a mesma coisa. Tem de haver servidores de backup"; apela.

A Renascença já pediu esclarecimentos adicionais ao Ministério da Saúde. Até agora, sem sucesso.

Contactado pela Renascença, o Hospital Santa Maria em Lisboa garante estar tuo operacional porque trabalha com uma plataforma diferente

Ainda assim, o secretário-geral do SIM lembra outras situações do género ocorridas no passado. E pede mais investimento em sistemas de redundância que permitam manter os serviços a funcionar.

