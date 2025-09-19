Autarca de Setúbal pede reunião de emergência com ministra da Saúde

O presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, vai pedir uma reunião de urgência à ministra da Saúde, sobre a concentração das urgências de obstetrícia e ginecologia.



Depois do fecho simultâneo das urgências obstétricas de Setúbal, Almada e Barreiro, no último fim de semana, a ministra Ana Paula Martins anunciou, quarta-feira, no Parlamento, que vai criar uma urgência regional, para tentar diminuir os constrangimentos devido à falta de médicos.

Ouvido pela Renascença, o atual autarca de Setúbal e recandidato pela CDU critica a decisão.

André Martins diz que já pediu um encontro ao Ministério da Saúde, para pressionar o Governo a reabrir negociações com os médicos.

“Nós não estamos de acordo com essa forma de retirar capacidade ao Hospital de São Bernardo. É necessário que o Governo dialogue com os profissionais de saúde.”

O presidente da Câmara de Setúbal defende que o Governo deve “criar condições” para atrair médicos ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e “responder às exigências da população em termos de cuidados de saúde”.