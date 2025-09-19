Cinco bombeiros feridos nos incêndios de Viseu e Castro Daire

Cinco bombeiros foram levados para o hospital com ferimentos ligeiros. Combatiam os incêndios que lavram esta sexta-feira em Viseu e Castro Daire.

A informação foi avançada à Renascença por fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Dois bombeiros foram assistidos por inalação de fumo no incêndio de Castro Daire, no distrito de Viseu. Os operacionais foram levados para o hospital.

No fogo de Barreiros e Cepões/Maeira de Baixo, também em Viseu, três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram levados ao hospital, de acordo com a ANEPC.

Mais de mil operacionais e duas dezenas de meios aéreos combatem estes dois incêndios e outro que lavra em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.

[em atualização]

