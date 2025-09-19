Menu
Da pediatria para a administração. Ana Isabel Lopes é a nova diretora clínica do Hospital de Santa Maria

19 set, 2025 - 12:50 • Lusa

Ana Isabel Lopes vai substituir Rui Tato Marinho. A nova diretora clínica dirigiu nos últimos anos o Departamento de Pediatria da ULS Santa Maria, além de ter desempenhado diversos cargos em sociedades científicas e funções clínicas e académicas a nível interno.

A pediatra Ana Isabel Fonseca Lopes vai substituir o até aqui diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Rui Tato Marinho, uma designação que foi aprovada na última reunião de Conselho de ministros.

Segundo a informação a que a Lusa teve acesso, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria informou na quinta-feira os diretores de serviço e as chefias na nomeação da nova diretora clínica dos cuidados de saúde hospitalares e comunicou esta sexta-feira internamente a toda a instituição.

Ana Isabel Lopes assume as funções a partir desta sexta-feira.

Licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde concluiu também o doutoramento e dirigiu a Clínica Universitária de Pediatria, Ana Isabel Lopes especializou-se em Pediatria no Hospital de Santa Maria e no John Radcliffe Hospital, Oxford, com sub-especialização na área da Gastrenterologia Pediátrica.

A especialista dirigiu nos últimos anos o Departamento de Pediatria da ULS Santa Maria, além de ter desempenhado diversos cargos em sociedades científicas e funções clínicas e académicas a nível interno.

Na informação interna, o Conselho de Administração da ULS de Santa Maria agradece a Rui Tato Marinho pelos serviços prestados à instituição durante o seu mandato enquanto diretor clínico.

Esta nomeação culmina um processo de substituição que se iniciou ainda antes do verão.

A intenção de substituir Tato Marinho na direção clínica do Santa Maria foi revelada em julho, depois de ter sido divulgado o caso do dermatologista que terá recebido milhares de euros por trabalho adicional.

Na altura, o presidente do Hospital Santa Maria explicou que a substituição do diretor clínico não estava relacionada com o caso e a unidade adiantou que as alterações passariam também pela substituição da diretora clínica para os cuidados de saúde primários, Eunice Carrapiço, que ainda se mantém em funções.

