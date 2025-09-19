Detido em Beja suspeito procurado no Brasil por abuso sexual dos filhos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Beja, um homem de 50 anos, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, por suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores.

Os factos ocorreram em 2015, na residência familiar localizada no Estado de Minas Gerais, no Brasil.

Em comunicado, a PJ indica que “o suspeito, aproveitando-se da sua condição de pai das vítimas – dois filhos biológicos e um enteado –, terá tido um comportamento abusivo contra os menores de 14 anos”.

“Em ambiente privado, terá, também, facilitado o acesso das crianças a material pornográfico, aproveitando-se da ausência da mulher”, acrescenta a PJ, realçando que a prática “terá sido repetidamente praticada, usando a promessa de benefícios para manter os menores em silêncio”.

Segundo a polícia de investigação criminal, após a prática dos crimes, em 2015, o homem viajou para Portugal, onde se encontra há cerca de 10 anos em situação irregular.

O detido irá ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, para decisão e aplicação de medida de coação e segundo a PJ poderá vir a ser condenado numa pena de 25 anos de prisão.