Detido em Espanha suspeito de assalto a ourivesaria em Esposende e de crimes violentos praticados em Portugal

O presumível autor de um assalto a uma ourivesaria, em Esposende, com recurso a arma de fogo, ocorrido no dia 21 de janeiro, foi detido em Alicante, Espanha, e vai ser estraditado para Portugal.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o homem tinha um mandado de detenção europeu, emitido pelo Tribunal de Portimão por ter matado um cidadão britânico, em 2022, em Albufeira.

Em comunicado a PJ, indica que na sequência dos factos relacionados com o assalto à ourivesaria, foi iniciada uma investigação por parte da Polícia Judiciária (PJ), que culminou com a identificação do suspeito, um cidadão estrangeiro, com eventual paradeiro em Espanha.

“Foi, também, possível identificar que sobre este pendia um mandado de detenção europeu, emitido pelo Tribunal de Portimão, para cumprimento de 16 anos de prisão, a que foi condenado pela autoria de um homicídio qualificado, ocorrido na madrugada de 25 de abril de 2022, quando se encontrava acompanhado da vítima, numa unidade hoteleira em Albufeira”, acrescenta a nota.

Na sequência do assalto em Esposende, o Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ encetou diligências investigatórias, em conjunto com entidades diplomáticas, com a Guardia Civil e com a National Crime Agency do Reino Unido, que “permitiram identificar o autor, associando-o ainda a outros crimes de roubo de viatura, falsificação de documentos e a um outro assalto a uma ourivesaria, também na cidade de Esposende, ocorrido a 14 de abril deste ano”, indica a PJ.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, o homem, de 34 anos, apresenta uma vasta ficha biográfica por crimes violentos, tendo a sua atuação criminal sido alvo de grande repercussão nos meios de comunicação social do Reino Unido.