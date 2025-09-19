Fim de semana traz chuva e descida de temperaturas

O fim de semana vai ser marcado por chuva e uma descida generalizada das temperaturas em todo o território de Portugal continental, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta sexta-feira, está previsto céu muito nublado, tornando-se menos nebuloso a partir do final da tarde. No litoral das regiões Norte e Centro deverá registar-se uma ligeira subida da temperatura.

Durante a tarde, são esperados aguaceiros e trovoadas, sobretudo nas regiões do interior.

Devido ao tempo quente, os distritos de Bragança e Vila Real, bem como o arquipélago da Madeira, encontram-se sob aviso amarelo até às 18h00.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 °C em Braga e os 22 °C em Portalegre, enquanto as máximas deverão oscilar entre os 25 °C em Viana do Castelo e os 35 °C em Santarém.

O risco de incêndio rural mantém-se elevado: cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estarão em perigo máximo. Outros concelhos do interior Norte, Centro e Algarve encontram-se em perigo muito elevado.

No sábado, prevêem-se períodos de chuva ou aguaceiros, especialmente no Norte e Centro, acompanhados de uma descida da temperatura.

Já no domingo, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, embora no Norte e Centro sejam esperados períodos de maior nebulosidade. Também estão previstos aguaceiros, sobretudo no Minho e Douro Litoral e uma descida acentuada de temperatura, em especial nas regiões do interior.