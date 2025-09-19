Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fim de semana traz chuva e descida de temperaturas

19 set, 2025 - 07:16 • Olímpia Mairos

Devido ao tempo quente, os distritos de Bragança e Vila Real, bem como o arquipélago da Madeira, encontram-se esta sexta-feira sob aviso amarelo até às 18h00.

A+ / A-

O fim de semana vai ser marcado por chuva e uma descida generalizada das temperaturas em todo o território de Portugal continental, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta sexta-feira, está previsto céu muito nublado, tornando-se menos nebuloso a partir do final da tarde. No litoral das regiões Norte e Centro deverá registar-se uma ligeira subida da temperatura.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante a tarde, são esperados aguaceiros e trovoadas, sobretudo nas regiões do interior.

Devido ao tempo quente, os distritos de Bragança e Vila Real, bem como o arquipélago da Madeira, encontram-se sob aviso amarelo até às 18h00.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 °C em Braga e os 22 °C em Portalegre, enquanto as máximas deverão oscilar entre os 25 °C em Viana do Castelo e os 35 °C em Santarém.

O risco de incêndio rural mantém-se elevado: cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estarão em perigo máximo. Outros concelhos do interior Norte, Centro e Algarve encontram-se em perigo muito elevado.

No sábado, prevêem-se períodos de chuva ou aguaceiros, especialmente no Norte e Centro, acompanhados de uma descida da temperatura.

Já no domingo, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, embora no Norte e Centro sejam esperados períodos de maior nebulosidade. Também estão previstos aguaceiros, sobretudo no Minho e Douro Litoral e uma descida acentuada de temperatura, em especial nas regiões do interior.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 19 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou