Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Governo "ultima enquadramento jurídico" da futura urgência regional da Península de Setúbal

19 set, 2025 - 17:34 • Redação

Executivo quer profissionais do Hospital do Barreiro a trabalharem na urgência de obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A+ / A-

O Governo confirma que as equipas dos Ministérios da Saúde e das Finanças estão a "ultimar o enquadramento jurídico" da futura urgência regional da Península de Setúbal.

O objetivo é dar "resposta às necessidades das mulheres grávidas e recém-nascidos da região", sublinha o Ministério da Saúde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O diploma, afirma uma nota do Ministério da Saúde enviada à Renascença, “pretende, também, assegurar a justa e devida compensação dos profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde”.

O Ministério da Saúde reage à notícia divulgada pelo semanário Expresso, que indica que o Governo quer forçar profissionais do Hospital do Barreiro a trabalharem na urgência de obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Questionado sobre o tema, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que não está preocupado com a popularidade das decisões para resolver os problemas das urgências de obstetrícia.

O primeiro-ministro sublinha que o importante é encontrar uma resposta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou