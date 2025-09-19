Governo "ultima enquadramento jurídico" da futura urgência regional da Península de Setúbal

O Governo confirma que as equipas dos Ministérios da Saúde e das Finanças estão a "ultimar o enquadramento jurídico" da futura urgência regional da Península de Setúbal.

O objetivo é dar "resposta às necessidades das mulheres grávidas e recém-nascidos da região", sublinha o Ministério da Saúde.

O diploma, afirma uma nota do Ministério da Saúde enviada à Renascença, “pretende, também, assegurar a justa e devida compensação dos profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde”.

O Ministério da Saúde reage à notícia divulgada pelo semanário Expresso, que indica que o Governo quer forçar profissionais do Hospital do Barreiro a trabalharem na urgência de obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Questionado sobre o tema, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que não está preocupado com a popularidade das decisões para resolver os problemas das urgências de obstetrícia.

O primeiro-ministro sublinha que o importante é encontrar uma resposta.