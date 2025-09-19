Há alunos sem vaga na escola pública uma semana após o início das aulas

Uma semana depois do arranque do ano letivo, há crianças e jovens que, apesar de inscritos dentro dos prazos legais, continuam sem saber onde vão estudar.

A Renascença recebeu a denúncia de uma família que se mudou de Lisboa para Almada: dois dos três filhos não têm vaga em nenhum dos agrupamentos de escolas da região, apesar de todas as inscrições terem sido feitas no primeiro dia em que o portal abriu.

"Fiz as inscrições todas no dia em que solicitaram as inscrições para o 5.º e para o 8.º ano. Fiz logo as inscrições deles no primeiro dia. Durante o mês de agosto fui vendo o portal das matrículas para ver se eles já estavam inscritos em algum lado. Não me aparecia nada, dizia apenas 'em colocação'", afirma a mãe, que pediu para não ser identificada.

Para resolver o problema, a mãe dirigiu-se à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), em Lisboa, onde lhe disseram que a solução passava por fazer o pedido de vagas, na plataforma.

"Os pedidos estão em atualização há 19 dias e não consigo obter resposta nenhuma da parte do Estado, nem me conseguem dizer por onde é que hei de ir", relata.

Há cerca de duas semanas, recebeu uma recomendação da DGEstE para inscrever os filhos numa escola privada: "A senhora que me atendeu propôs que eu metesse os meus filhos numa escola privada, porque realmente estão processos muito atrasados e podemos ter que estar aguardar até ao final do mês de setembro por vagas", afirma.

Sem alternativa, a mãe conta que já esperou quatro horas à porta de um agrupamento, mas recebeu apenas um e-mail a confirmar que não havia vagas: "Ao fim das quatro horas, dizem-me que tenho que enviar um e-mail, onde obtive resposta de que de não têm vagas, das turmas estarem sobrelotadas, e de que não há possibilidade de colocação dos seus filhos neste agrupamento".

A Renascença questionou o Ministério da Educação sobre a situação, estando a aguardar mais esclarecimentos.