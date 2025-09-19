Menu
  Noticiário das 7h
  19 set, 2025
Educação

Há alunos sem vaga na escola pública uma semana após o início das aulas

19 set, 2025 - 06:30 • Fátima Casanova

Uma família que se mudou de Lisboa para Almada está ainda à procura de escola para duas crianças que não têm vaga em nenhum dos agrupamentos de escolas da região.

Uma semana depois do início das aulas, há alunos sem vaga na escola pública
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, em Almada. Foto: DR

Uma semana depois do arranque do ano letivo, há crianças e jovens que, apesar de inscritos dentro dos prazos legais, continuam sem saber onde vão estudar.

A Renascença recebeu a denúncia de uma família que se mudou de Lisboa para Almada: dois dos três filhos não têm vaga em nenhum dos agrupamentos de escolas da região, apesar de todas as inscrições terem sido feitas no primeiro dia em que o portal abriu.

"Fiz as inscrições todas no dia em que solicitaram as inscrições para o 5.º e para o 8.º ano. Fiz logo as inscrições deles no primeiro dia. Durante o mês de agosto fui vendo o portal das matrículas para ver se eles já estavam inscritos em algum lado. Não me aparecia nada, dizia apenas 'em colocação'", afirma a mãe, que pediu para não ser identificada.

Para resolver o problema, a mãe dirigiu-se à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), em Lisboa, onde lhe disseram que a solução passava por fazer o pedido de vagas, na plataforma.

"Os pedidos estão em atualização há 19 dias e não consigo obter resposta nenhuma da parte do Estado, nem me conseguem dizer por onde é que hei de ir", relata.

Há cerca de duas semanas, recebeu uma recomendação da DGEstE para inscrever os filhos numa escola privada: "A senhora que me atendeu propôs que eu metesse os meus filhos numa escola privada, porque realmente estão processos muito atrasados e podemos ter que estar aguardar até ao final do mês de setembro por vagas", afirma.

Sem alternativa, a mãe conta que já esperou quatro horas à porta de um agrupamento, mas recebeu apenas um e-mail a confirmar que não havia vagas: "Ao fim das quatro horas, dizem-me que tenho que enviar um e-mail, onde obtive resposta de que de não têm vagas, das turmas estarem sobrelotadas, e de que não há possibilidade de colocação dos seus filhos neste agrupamento".

A Renascença questionou o Ministério da Educação sobre a situação, estando a aguardar mais esclarecimentos.

