Incêndio em Castro Daire mobiliza 459 operacionais

19 set, 2025 - 16:06 • Jaime Dantas

Segundo o Comando sub-regional de Viseu Dão-Lafões, perto das 15h00, não existiam casas em perigo.

Um incêndio no concelho de Castro Daire mobiliza, na tarde desta sexta-feira, 459 bombeiros, apoiados por 131 viaturas e 10 meios aéreos, segundo o portal de ocorrências da Proteção Civil.

O comandante, Miguel Ângelo David, adianta à Renascença que há duas frentes de fogo, estando os operacionais a utilizar "máquinas de rasto com o intuito de criar acessibilidades que permitam chegar às zonas da frente de fogo".

